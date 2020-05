Nur Haut und Knochen

Forscher der Universität Rouen untersuchen in einer aktuellen Studie die Relation zwischen Hormonen und Anorexia Nervosa. Die Mediziner fanden einen bisher unbekannten mikrobiellen Fehler im Hormonhaushalt der Betroffenen, der für Essstörungen ursächlich sein könnte. Für die Studie untersuchten die Forscher die hormonellen und mikrobiellen Beziehungen zwischen Gehirn und Darm - also im Grunde die Appetit-Regulation des Menschen. Dabei stießen sie auf das Protein (ClpB), das in seiner Struktur auffällig Melanotropin ähnelte, einem Hormon, das an der Regulierung des Sättigungsgefühles beteiligt ist. Die strukturelle Ähnlichkeit war so groß, dass die Forscher in der Studie sogar mit Blick auf das ClpB-Protein von einem Nachahmer des Hauptsättigungshormons schrieben. Für die Studie entnahmen die Forscher Blutplasma von 60 Probanden mit verschiedenen, diagnostizierten Essstörungen. Dabei stellte sich heraus, dass es einen starken Zusammenhang zwischen der Konzentration des ClpB-Proteins im Blut und dem Grad einer Essstörung gibt. Je höher der Spiegel des Proteins im Blut, desto stärker ausgeprägt ist eine Essstörung.



Doch noch ist nicht klar, ob ein Fehler im Hormonhaushalt der Auslöser einer Anorexia Nervosa sein kann oder die Anorexia Nervosa den Hormonhaushalt verändert. Dies muss noch in einer größer angelegten Studie untersucht werden. Mehrere Studien - unter anderem eine gerade abgeschlossene - an der Universität Heidelberg konzentrieren sich auf das hungerauslösende Hormon Ghrelin. Dabei zeichnet sich ab, dass an Anorexie erkrankte Menschen einen extrem hohen Ghrelin Spiegel im Blut aufweisen,. Tatsächlich tut also der Körper alles notwendige, um zu signalisieren, dass er Nahrung aufnehmen muss. Leider hat aber bei den Erkrankten eine Abstumpfung auf diese Signale stattgefunden, so dass man sagen könnte, dass sich das Gehirn die Ohren zuhält.



Ins Interesse der Forschung ist auch der Leptin-Spiegel gerückt. Dieses Hormon ist ein natürlicher Appetitzügler. Stellen Menschen, die an Anorexia Nervosa erkrankt sind, ihr Essverhalten um, schwankt auch ihr Leptin-Spiegel. So empfinden die Patienten oft kein Hungergefühl, weil ihr Leptin-Spiegel hoch ist. Anhand dieses Spiegels können die Therapeuten vor Ort viel besser einschätzen, ob die erkrankte Person wirklich kein Hungergefühl hat oder ob sie wieder in ein altes, krankhaftes Essverhalten rutscht. Auch die Rolle der Glückshormone Serotonin und Dopamin wird weiter untersucht.



Zur Zeit laufen einige Studien, die die Rolle des Stoffes Tryptophan, der im Gehirn zu Serotonin umgewandelt wird, erforschen. In einer Studie wurden Patientinnen mit starkem Untergewicht und Patientinnen mit Normalgewicht Angstreizen durch Filmausschnitte und Erschrecken durch Geräusche ausgesetzt. Erschrecken wir, zwinkern wir automatisch. So lässt sich die Häufigkeit des Erschreckens messen. Dabei war auffällig, dass Magersüchtige deutlich seltener zwinkern. Nach drei Monaten wurde mit denen, die zugenommen hatten, der Test wiederholt und sie zwinkerten häufiger. Tryptophan wird über die Nahrung aufgenommen, ist z.B. in Nüssen, Fleisch und Schokolade enthalten und steigert die Emotionalität im Gehirn, in dem es in Serotonin umgewandelt wird. Genau diese Emotionalität wollen viele Erkrankte aber verhindern, da sie unter ausgeprägter Ängstlichkeit leiden. Quelle: Caroline Haertel