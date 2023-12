Sonnenallergie: Symptome, Behandlung und Vorbeugung

So schön Sonnenstrahlen auch sein mögen, für die menschliche Haut stellen sie eine Gefahr da. Für fast jeden ist Sonnencreme sinnvoll, für Menschen mit Sonnenallergie besonders.

In Mitteleuropa leiden etwa 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung an einer Sonnenallergie. Im Gegensatz zu einem Sonnenbrand, bei dem die Haut großflächig gerötet ist, spannt und schmerzt, entstehen bei der Sonnenallergie kleine Bläschen, Quaddeln oder Rötungen, die stark jucken. Experten sprechen dann auch von einer polymorphen Lichtdermatose.

Was ist die polymorphe Lichtdermatose?

Dr. med. Lukas Heineck, Assistenzarzt in einer Hautarztpraxis

Polymorph bedeutet vielseitig. Also es gibt unterschiedliche Hautveränderungen, die auftreten können. Es können sich Bläschen und Pusteln bilden oder flächige Hautveränderungen, die man Plaques nennt

Die Hautveränderungen entwickeln sich wenige Stunden bis einige Tage nach dem Aufenthalt in der Sonne. Sie sind vor allem im Gesicht, auf dem Dekolleté, den Oberarmen, den Handrücken und Oberschenkeln lokalisiert. Die Sonnenallergie tritt vor allem dann auf, wenn die Haut noch nicht an die Sonne gewöhnt ist. Hauptsächlich in den Monaten März bis Juni und zu Beginn eines Urlaubs.