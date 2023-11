Wie das Make-up auch bei sommerlicher Hitze hält

Wer auch an warmen Sommertagen nicht auf Make-up verzichten möchte, kennt das Problem: Es verläuft. Wie sich das verhindern lässt, verrät Visagistin Ute Märker. 10.08.2023 | 3:10 min

Für das perfekte Make-up braucht es das richtige Equipment und die richtigen Produkte. Entscheidend bei Grundierung und Co. ist die richtige Konsistenz.

Am besten nimmt man eine gelartige Konsistenz. Nicht so ölig, nicht so fettig. Ute Märker, Visagistin

"Denn auch alles, was ölig ist, schwimmt natürlich viel eher weg", erklärt Visagistin Ute Märker.

Sonnenschutz nicht vergessen

Das gilt auch in Sachen Sonnenschutz. Der ist gerade im Sommer unverzichtbar.

Wer keine Grundierung mit Lichtschutzfaktor benutzt, sollte ein Sonnengel oder Sonnenspray statt einer Sonnencreme verwenden und das vor dem Auftragen der Foundation.

Endlich Sommer, endlich Sonne! Aber zu viel Sonne kann der Haut extrem schaden - und das betrifft vor allem Kinder. Wir haben uns von einem Hautarzt ein paar Tipps geholt! 17.05.2022 | 2:15 min

Produkte ohne Silikon verwenden

Auch silikonhaltige Produkte sollte man tunlichst vermeiden. In Make-up-Produkten werden Silikone verwendet, um feine Linien aufzufüllen, wodurch sich die Hautoberfläche glättet.

Silikone kann man sich wie kleine Kügelchen vorstellen, die eine dünne Schicht auf der Haut bilden. Dadurch kann sich die Grundierung jedoch nicht mit der Haut verbinden. Gerade das soll sie aber, sonst hält sie nicht lange.

Als Mann zu Kosmetik und Schminke zu greifen, wird immer üblicher – besonders unter jüngeren Männern. "37°Leben" begleitet zwei Männer, die berichten, warum sie sich schminken. 29.04.2022 | 27:03 min

Spezielles Puder hilft gegen Glänzen

Damit die Haut nicht glänzt und fettig aussieht, ist Puder ein Muss. Am besten sogenannten Blotting Powder, also gepressten Puder, verwenden. Dieser kontrolliert den Ölglanz, ohne Farbe oder Textur auf der Haut zu hinterlassen.

Er fixiert die Foundation, also die Grundierung, und sorgt für ein mattes Finish. Perfekt geeignet ist er auch für häufige Korrekturen zwischendurch.

Was man allerdings vermeiden sollte:

Wenn man nach einiger Zeit verschwitzt ist, bitte nicht mit einem Puderpinsel und Puder in den Schweiß reingehen. Das gibt Klümpchen, das verbindet sich und sieht nicht schön aus. Ute Märker

Tipp der Visagistin: Erst den Schweiß vorsichtig abtupfen, auf keinen Fall wischen, sonst sei das sorgfältige Schminken umsonst gewesen. Zum Abtupfen reicht ein einfaches Kosmetik- oder Taschentuch. Erst danach das Make-up noch mal mit Puder auffrischen.

Thora Schubert will in dieser Folge von Terra Xplore wissen: Was finden wir schön und wer entscheidet das? Und können wir lernen, uns in unserer eigenen Haut wohlzufühlen? 27.05.2023 | 15:35 min

Bei Wimperntusche wasserfeste Produkte verwenden

Für viele Looks - auch im Sommer - unverzichtbar ist Wimperntusche. "Bei der Mascara, also der Wimperntusche ist es ganz wichtig, eine wasserfeste Mascara zu nehmen", erklärt Märker. So lasse sich verhindern, dass sie durch den Schweiß verläuft und sich unter den Augen absetzt.

Zu guter Letzt ein Fixingspray benutzen. Der ultraleichte Sprühnebel wappnet gegen Hitze, Stress oder hohe Luftfeuchtigkeit. Fixingspray fixiert das Make-up wie Haarspray die Frisur. Damit können Sie die Sonne unbeschwert genießen.

Patricia von der Heyde ist Redakteurin der ZDF-Sendung " Volle Kanne - Service täglich".