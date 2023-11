Schönheits-OP im Ausland: Wie man Ärztepfusch vermeidet

Wichtig bei Schönheits-OPs im In- und Ausland sei, dass der Arzt über die Bezeichnung "Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie" verfüge, so Juristin Susanne Punsmann. (Symbolfoto)

Gülay hat sich in der Türkei ihr Gesäß und die Oberschenkel straffen lassen. Zwei Tage nach der OP sind ihr die Nähte aufgegangen. Es lief Flüssigkeit aus ihrem Körper. Vier Tage später hatte sie an den operierten Stellen offene Wunden:

Gülay ringt immer wieder mit ihrem Gewicht. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder hatte sich ihr Körper stark verändert. Sie wollte ihrem Körper und der Seele was Gutes tun und entschied sich für eine OP in Istanbul. Hier erzählt sie ihre Geschichte. 30.05.2023 | 5:26 min

OP sogar im Hotelzimmer

"Der Arzt wurde mir von Bekannten empfohlen. Alles klang zunächst einmal normal. Wir hatten Kontakt via WhatsApp und SMS", sagt Gülay . Dass sie an einen Pfuscher geraten ist, der sie fast verstümmelt, ahnt Gülay erst nach und nach.

Arzt in der Türkei will nur Bargeld

Die Türkei ist ein beliebtes Ziel für Schönheitsoperationen. Kein anderes Land in Europa hat so einen hohen Anteil an ausländischen Patienten. Die Eingriffe dort sind im Schnitt 30 bis 50 Prozent günstiger, sagt Susanne Punsmann, Fachanwältin für Versicherungsrecht bei der Verbraucherzentrale NRW.

Eine misslungene OP im Ausland kann teuer werden

Gülays OP ist inzwischen ein Jahr her. Für alle weiteren Arztbesuche in Deutschland und die Folgen muss sie die Kosten selbst tragen. Aus den geplanten 5.000 Euro an Kosten sind so inzwischen 8.000 Euro geworden.