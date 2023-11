Richtig cremen: Was man bei Sonnenmilch & Co. beachten muss

Mit bis zu 38 Grad soll Sonntag der bisher heißeste Tag des Jahres werden. 09.07.2023 | 1:09 min

Der Sommer steht vor der Tür und ruft: Freibad! See! Park! Aber bitte auch: eincremen! Dass Sonne und die damit verbundene UV-Strahlung gefährlich sind - nicht nur für die Haut, sondern beispielsweise auch für die Augen - ist mittlerweile bekannt. Trotzdem appellieren Hautärzte immer wieder, den richtigen Sonnenschutz zu nehmen.

Entscheidend ist auch die Menge: Der Dermatologe empfiehlt 2 mg/cm², bei einem 1,80 Meter großen Menschen wären das rund 20 bis 23 Gramm oder rund drei bis vier Esslöffel. Es gibt viele verschiedene Angebote in der Drogerie: Sonnenmilch, Sonnencreme, Sonnenspray - aber wo ist da eigentlich der Unterschied?

Von der Funktionsweise her wirken alle gleich, sie sind nur für verschiedene Hauttypen geeignet: Sonnencreme eher für trockene Haut, Gele beispielsweise eher für zu Akne neigender Haut.

Der richtige Lichtschutzfaktor

Wichtig dabei ist der Lichtschutzfaktor, der vom eigenen Hauttyp abhängt. Das Bundesamt für Strahlenschutz erklärt das so:

"Er gibt an, wie viel länger man sich theoretisch mit einem Sonnenschutzmittel der Sonne aussetzen kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen, als dies ohne das Sonnenschutzmittel möglich wäre."

Allerdings kann die Intensität der UV-Strahlung sehr stark variieren. Auch in höheren Lagen, am Äquator und grundsätzlich in der Mittagszeit ist die Belastung deutlich stärker.