Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) warnen vor erhöhter UV-Strahlung am Wochenende, vor allem in Süddeutschland. Es sei wichtig, sich vor der Sonne zu schützen , teilte das BfS mit.

Am Samstag ist demnach mit einem UV-Index-Wert von bis zu sechs zu rechnen, in den Bergen sind noch höhere Werte möglich. UV-Index-Werte von über sechs sind dem BfS zufolge für Mitte April eher unüblich.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Wenig Ozon über Süddeutschland

Über Süddeutschland stehe aktuell ein sogenanntes Niedrigozon-Ereignis an, hieß es: Am Samstag und Sonntag erreichen vergleichsweise ozonarme Luftmassen aus dem Südwesten Europas Deutschland. "Solche Konstellationen treten über das Jahr verteilt immer wieder auf. Dieses Wochenende wird erwartet, dass der Effekt besonders deutlich zu beobachten ist."

Der UV-Index gibt an, welcher Tageshöchstwert sonnenbrandwirksamer UV-Strahlung zu erwarten ist. In Deutschland werden im Sommer Werte von acht bis neun, in den Hochlagen süddeutscher Gebirgsregionen bis elf erreicht, wie es beim Bundesamt heißt. Am Äquator können demnach Werte von zwölf und höher auftreten.