Hautkrebs erkennen: Wie zuverlässig sind Hautscreening-Apps?

Wer eine Hautveränderung abklären lassen möchte oder einen Termin für das Hautkrebs-Screening braucht, muss sich auf lange Wartezeiten beim Arzt einstellen. Warum also nicht Muttermale per Hautscreening-App einschätzen lassen? Ein Vorteil: Die Beurteilung erfolgt schnell und anonym. Das dürfte zudem gerade bei schambehafteten Körperstellen die Bereitschaft zum Haut-Check erhöhen.

Tatsächlich nehmen viele eine Beurteilung via App in Anspruch: "Wir haben über 25.000 Patienten individuell beraten können, die mit unterschiedlichsten Hautproblemen auf uns zugekommen sind", berichtet Titus Brinker vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Er hat im Rahmen eines Forschungsprojekts die erste Hautscreening-App in Deutschland entwickelt.