Trigeminusneuralgie verursacht starke Schmerzen im Gesicht

Inzwischen wird auch eine Behandlung mit Botulinumtoxin in den Leitlinien zur Behandlung der Trigeminusneuralgie aufgeführt. Das Nervengift soll bestimmte, an der Schmerzweiterleitung beteiligte Botenstoffe blockieren.



Hierfür wird das Nervengift in mehreren Sitzungen in die betroffenen Äste des Trigeminusnervs gespritzt. Eine Übernahme der Kosten muss bei der Krankenkasse beantragt werden.