Epilepsie: Was hilft und was man bei Anfällen tun soll

Auch wenn ein epileptischer Anfall auf den ersten Blick furchteinflößend aussieht, handelt es sich in der überwiegenden Zahl der Fälle um keinen Notfall. Meist hört der Krampfanfall nach kurzer Zeit von selbst wieder auf. Eine Schädigung des Gehirns ist in der Regel nicht zu befürchten. In der Anfallsituation kommt es darauf an, Ruhe zu bewahren, die betroffene Person zu beruhigen und Sicherheit und Halt zu vermitteln.