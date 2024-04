Lippenherpes: Wie man Herpes an der Lippe behandeln kann

Auslöser für einen Lippenherpes ist das Herpes-simplex-Virus Typ 1. Viele Menschen leiden regelmäßig unter der ansteckenden Infektion. Was hilft gegen die schmerzhaften Bläschen? (Symbolbild)

Bei einem Lippenherpes, auch Herpes labialis genannt, bilden sich schmerzhafte, flüssigkeitsgefüllte Bläschen, typischerweise an einer Seite der Lippe. Auslöser der Infektion ist das Herpes-simplex-Virus Typ 1. Das Virus kann über die Flüssigkeit in den Bläschen leicht durch Küssen , Berührung oder gemeinsam benutzte Gegenstände übertragen werden.

Die Patienten wissen ganz genau, wann der Herpes kommt. Dann spannt und kribbelt es in der Lippenregion. Kurze Zeit später entsteht schon das Bläschen.

Hausmittel gegen Lippenherpes

Eine kühle Kompresse, vorsichtig an die betroffene Stelle gehalten, kann Schmerzen , Rötungen und Schwellungen vorübergehend lindern. Auf Eiswürfel besser verzichten, denn Kälte kann die Lippenhaut schädigen und noch angreifbarer für das Virus machen.

Es gibt wahrscheinlich 100 Millionen unterschiedliche Virentypen. Ihre Angriffe laufen immer nach demselben Muster ab. Die Viren "docken" an einer Zelle an, geben ihre Erbinformation ab und zwingen so die Wirtszellen, neue Viren zu produzieren.

