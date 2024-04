FSME-Risikogebiete: RKI nennt neue Risikogebiete für Zecken

Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist jedes Jahr neue Zecken-Risikogebiete aus. Vor allem in Bayern und Baden-Württemberg , aber auch in Südhessen , in Sachsen , im südöstlichen Thüringen und im südöstlichen Brandenburg besteht das Risiko für die meist von Zecken übertragene Hirnentzündung FSME.