Faulheit gegen Stress: Warum der Mensch Pausen braucht

Ich denke schon, dass wir zumindest auf dem Weg dorthin sind. Das erkennt man etwa an der Diskussion um die Vier-Tage-Woche . Dieser Denkanstoß, der insbesondere von den Jüngeren kommt, ist wichtig. Wir müssen uns verabschieden von alten Denkmustern. Es hat nichts mit Faulheit zu tun, keine fünf Tage in der Woche oder acht Stunden am Tag mehr arbeiten zu wollen.