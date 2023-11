Unser Körper reagiert in jeder Stresssituation so, als schwebten wir in akuter Gefahr. Dann sendet unser Hirn ein Signal aus, das unser Nervensystem aktiviert: Der Blutdruck steigt , der Atem geht schneller, die Muskeln spannen sich an und die Sinne sind geschärft. Wir sind bereit für Kampf oder Flucht.