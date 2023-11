Mental Health: So setzen Sie Grenzen im Job

"Das Arbeitsverhältnis ist bereits beeinträchtigt, wenn ein Kollege oder eine Kollegin Grenzen ständig überschreitet. Geben Sie der Person und sich selbst also die Chance, die Beziehung wieder zu verbessern und erklären, was Sie nicht mögen, welche Bedürfnisse oder Wünsche nicht erfüllt werden und bitten darum, etwas zu unterlassen oder suchen gemeinsam nach einer Veränderung. Bleiben Sie klar und ruhig, rechtfertigen sich nicht und gehen nicht unnötig in den Kampf-Modus. Den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie Grenzen überschreiten.



Bei subtilen Überschreitungen ist es ähnlich. Machen Sie Ihrem Gegenüber klar und bestimmt deutlich, was Sie nicht möchten. Wenn Sie allein unsicher sind, bitten Sie einen Kollegen oder eine Kollegin oder eine vertraute Person um Unterstützung. Und vergessen Sie nicht: Es gibt keine falschen oder richtigen Grenzen. Das, was Sie nicht möchten, ist absolut richtig für Sie. Ihr Gegenüber muss das nicht verstehen, aber akzeptieren. Und die meisten Menschen freuen sich, wenn sie auf ihr Verhalten aufmerksam gemacht werden."