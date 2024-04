Herzmuskelverdickung: Symptome, Behandlung und Ursachen

Die Behandlung einer Herzmuskelverdickung zielt darauf ab, die Symptome zu lindern, das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen und das Risiko von Komplikationen zu reduzieren. In der Regel soll durch Medikamente das Herz entlastet werden, zum Beispiel durch Betablocker, die den Blutdruck senken. Vor kurzem wurde der Wirkstoff Mavacamten für die Behandlung der hypertrophen Kardiomyopathie in ihrer obstruktiven Form zugelassen. Bei dieser Form der Erkrankung kann die Herzmuskelwand zwischen den beiden Kammern so stark verdickt sein, dass die Ausflussbahn des Blutvolumens stark behindert wird oder sogar ganz verschlossen sein kann.