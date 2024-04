EMS-Training für zu Hause: Geräte zum Muskelaufbau

Muskeln gezielt aktivieren

EMS steht für elektrische Muskelstimulation oder Elektromyostimulation. Die Idee: Elektrische Impulse regen Muskelgruppen gezielt dazu an, zu kontrahieren, also sich anzuspannen. So sollen Zeit- und Kraftaufwand beim Training reduziert werden, da der Strom die Kontraktion der Muskeln zusätzlich verstärkt. EMS kommt eigentlich aus der Medizin und wird zum Beispiel bei Muskelatrophie, einer Abnahme von Muskelmasse, eingesetzt.