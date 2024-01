Langes Sitzen vermeiden: Tipps für mehr Bewegung im Alltag

Wir sitzen im Büro , im Homeoffice , im Auto oder in der Bahn und zum Feierabend auf dem Sofa. Die Sitzzeiten der Deutschen werden immer länger. Laut einer Studie der Sporthochschule Köln und der DKV Deutschen Krankenversicherung AG sitzen wir durchschnittlich 9,2 Stunden am Tag. Vor zwei Jahren war es noch eine halbe Stunde weniger. Am meisten sitzen die 18- bis 29-Jährigen, ihre tägliche Sitzzeit beträgt mehr als zehn Stunden.