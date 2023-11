Muskelaufbau im Alter: Warum sich Training ab 50 lohnt

Pumpen in der Muckibude, um den "Mädels" zu imponieren. Bei vielen ist das schon lange her. Was früher eher eine Frage der Ästhetik war, ist ab dem 50. Lebensjahr immer mehr eine des selbstbestimmten Lebens. Denn gerade ältere Menschen haben wegen altersbedingtem Muskelschwund Probleme mit Halt, Stabilität und Standsicherheit. Die Gefahr von Stürzen steigt. Fest steht: Muskelaufbautraining hat viele positive Aspekte.