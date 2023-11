Barre-Workout: Trendsport an der Ballettstange?

Wie die Trendsportart für Haltung und Ausdauer sorgt. 16.11.2023 | 3:26 min

Wie läuft ein Barre-Workout ab?

"Das Barre-Workout dauert rund 60 Minuten und beginnt mit Aufwärmübungen", erklärt Cornelia Dingendorf. "Anschließend wird, wie beim Ballett, ein abwechslungsreiches Set an Bewegungen durchgearbeitet." Die Übungen kräftigen den Körper, sorgen für Flexibilität und sprechen verschiedene Muskelgruppen an. "Durch die kleinen und gezielten Bewegungen werden die langen und schlanken Muskeln aufgebaut", so Dingendorf.