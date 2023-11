Piercing im Ohr: So können Entzündungen vermieden werden

Heilt eine Wunde, entsteht eine Narbe. Doch manchmal beginnt die Narbe zu wuchern, was zu sogenannten Keloiden führt. Umgangssprachlich werden sie auch Wildfleisch genannt. Erkennbar sind sie an überwuchernder Haut, die sich direkt am Piercing bildet. Sie können entstehen, wenn Bakterien in die Wunde gelangen oder wenn man zu früh den meist geraden Erststecker durch einen Ring ersetzt. Ringe verkrümmen den Stichkanal und bieten mehr Bewegung, so kann die Einstichstelle nicht optimal abheilen.