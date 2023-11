Süchtig nach Nasenspray: Symptome, Folgen und Alternativen

Welche Folgen gibt es bei Nasenspray-Gebrauch und wie kommt man von der Sucht weg? 08.11.2023 | 5:42 min

Es ist das meistverkaufte aller Medikamente bundesweit: ein Nasenspray mit abschwellender Wirkung. Rund 70 Millionen verschiedene Präparate wurden im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft, doch das Problem: Die abschwellende Wirkung des Mittels kann süchtig machen - und sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Schätzungen zufolge sind rund 100.000 Menschen hierzulande betroffen.

Warum macht Nasenspray süchtig?

Nasenspray ist nicht gleich Nasenspray: Produkte mit Meerwasser gelten beispielsweise als unbedenklich, weil sie keine chemischen Wirkstoffe enthalten - und somit kein Abhängigkeitspotenzial bergen, erklärt Dr. Thomas Fischer, Facharzt für HNO-Heilkunde in Frankfurt.

Empfehlung: Nasenspray nicht länger als eine Woche nutzen

In der Regel sollte das Medikament laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. jedoch maximal dreimal am Tag und nicht länger als eine Woche lang eingenommen werden. Wird das Spray über die zeitliche Begrenzung hinaus verwendet, gewöhnen sich die Nasenschleimhäute an die abschwellende Wirkung, sagt Thomas Fischer.