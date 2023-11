Üble Gerüche: Wenn die Nase uns warnt

Ein paar Frauen stecken ihre Nasen in Mülleimer, Altglas-Container, aber auch in die nächste Blumenhecke. Sie machen einen sogenannten Smell-Walk durch Wien. Die Idee dahinter: genau "hinriechen".

Gerüche gibt es überall

Weismann hat ihnen Geruchsproben in Plastikverpackungen gegeben. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich: Eine Teilnehmerin sagt leise "Ihh!" und dreht den Kopf weg, eine andere ruft: "Das riecht nach Fisch!". Die dritte fragt zurück: "Echt? Mich erinnert das ans Ferienlager." Workshop-Leiterin Weismann löst auf: In dem Riechstift ist Öl aus einer Sardinendose.

Draußen beim Spaziergang riechen die Teilnehmenden an einem alten Dosenbier im Mülleimer, an Zigarettenautomaten, aber auch Blumen und Bäumen. Stephanie Weismann empfiehlt: "Riechen kann man immer und überall. Auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule."

Dabei kann man sich fragen: Was stinkt mir? Was rieche ich gerne? Und warum ist das eigentlich so?

Reaktion auf Gerüche nicht kontrollierbar

Elisabeth, die zum ersten Mal an so einem Geruchspaziergang teilnimmt, ist begeistert: "Ich fühle mich sehr bereichert! Ich bin mir bewusst geworden, dass der Riechsinn eine große Quelle von Freude und Genuss sein kann."

In der menschlichen Nase befinden sich an beiden Seiten Riechschleimhäute mit Riechsinneszellen. Diese werden durch Gerüche aktiviert und besitzen beim Menschen etwa 350 Rezeptoren, die die Duftstoffe aufnehmen. Die Duftreize gelangen über den Riechnerv direkt ins Gehirn.

Denn Gerüche werden nicht wie die meisten Informationen im Großhirn verarbeitet, sondern gelangen direkt in das limbische System, das Gefühlszentrum im Gehirn. Deswegen sind Gerüche, so Weismann, "übergriffig":

Instinktive Warnung durch die Nase

Gerüche wecken Erinnerungen, sind aber flüchtig. Ein Versuch, sie fest zu machen, sind Geruchstagebücher, in denen man versucht, Gerüche zu beschreiben und was sie auslösen. Geruchstagebücher werden teilweise auch zur Messung von Geruchsbelästigung eingesetzt, in dem Nachbar*innen aufschreiben sollen, wenn sie störende Gerüche wahrnehmen.

Der kurze Geruchstest an der Milch ist da ein Beispiel. Mike, der an dem Geruchsspaziergang teilnimmt, plädiert in dem Sinne gegen Lebensmittelverschwendung: "Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, lohnt es sich, einen Geruchstest zu machen." Damit man feststellen könne, ob das Produkt noch in Ordnung sei.