Erbe ausschlagen: Welche Fristen, was beachten

Auch Schulden werden an Erben weitergegeben.

Wann ist das Ausschlagen des Erbes sinnvoll?

In jedem Fall sollte bei größerem, unübersichtlichem Nachlass juristischer Rat eingeholt und nicht voreilig ausgeschlagen werden.

Wir zeigen, wie einfach ein kostenloses Testament erstellt wird 12.12.2022 | 3:54 min

Schnell und formgerecht handeln

Treffen Sie die Entscheidung, das Erbe auszuschlagen, müssen Sie Form und Frist einhalten. Die Ausschlagungserklärung mit Unterschrift muss von einem Notar beglaubigt und an das Nachlassgericht gesendet werden. Alternativ können Sie die Ausschlagung auch persönlich gegenüber dem Nachlassgericht erklären.

Das Nachlassgericht ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Verstorbene zuletzt gewohnt hat. Möglich ist auch, am Amtsgericht Ihres Wohnsitzes auszuschlagen. Die Ausschlagung müssen Sie grundsätzlich innerhalb von sechs Wochen erklären, nachdem Sie vom Tod des Erblassers und ihrer Erbschaft erfahren haben. Eine verlängere Frist von sechs Monaten gilt, wenn der letzte Wohnsitz des Verstorbenen im Ausland war oder Sie sich bei Beginn der Frist im Ausland befanden.

Rechtsfolgen und Alternativen

Wurde erfolgreich ausgeschlagen, geht das Erbe an Ihren gesetzlichen oder testamentarischen Erben. Schlagen alle Erben aus, erbt der Staat. Haben Sie bereits Gegenstände aus dem Nachlass entnommen, müssen Sie diese zurückgeben. Die Erbschaftssteuer muss der Ausschlagende nicht zahlen.

Wer sich vor Schulden des Verstorbenen schützen will, kann beim Nachlassgericht auch eine sogenannte Nachlassverwaltung beantragen. Diese führt zu einer Haftungsbeschränkung, so dass die Schulden allein aus dem vorhandenen Erbe bezahlt werden. Eine Haftung mit Ihrem Privatvermögen droht nicht.

Gebühren bei Nachlassverwaltung

Ein solches Vorgehen kann in Betracht kommen, wenn der Nachlass unübersichtlich, aber nicht offensichtlich überschuldet ist, so Katharina Kaebe. Allerdings fallen bei der Nachlassverwaltung Gebühren an. Die Expertin betont aber: