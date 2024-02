Bunte Herbstpflanzen: Wie sie Balkon und Garten schmücken

Gräser eignen sich auch hervorragend für Balkone und Terrassen. Am besten stehen sie in lockerer Erde mit einer Drainageschicht, so dass das Wasser gut abfließen kann. Insbesondere das Japan-Waldgras (Hakonechloa macra) mit seinen bogig überhängenden, je nach Sorte farblich unterschiedlichen Blättern ist attraktiv im Kübel. Ebenso das Japanische Blutgras 'Red Baron'. Mit dem Blaustrandhafer oder auch Dünengras genannten Leymus arenarius kommt Strandstimmung auf die Terrasse und die verschiedenen Rutenhirsen (Panicum), Chinaschilfe (Miscanthus) oder auch die unterschiedlichen Lampenputzergräser (Pennisetum) passen zu nahezu allen Gestaltungsstilen - sei es abstrakt modern, naturhaft oder lässig. Auch Bambus ist ein Gras, das sich hervorragend als Sichtschutz anbietet, da es wintergrün und hochwachsend ist.



Da die Gräser im Kübel dem Frost stärker ausgesetzt sind, als wenn sie im Beet stehen, sind sie anfälliger im Winter. Am besten umwickelt man im Winter die Kübel mit Jute oder Wollmatten und stellt sie sie an einen windgeschützten Platz.