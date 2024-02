Ziergräser im Garten: Schön und einfach in der Pflege

Gräser vertragen die sonnigsten und heißesten Plätze in unseren Gärten, auf der Sonnenterrasse oder vor der Trockenmauer. Wo Steine die Umgebung aufheizen, der Boden immer schnell und lange trocken ist, fühlen sich Schwingelgräser (Festuca), das Schillergras (Koeleria), die Rutenhirse - auch Rotstrahlbusch genannt - (Panicum virgatum) oder auch das Lampenputzergras (Pennisetum) sehr wohl.



Das Tautropfengras (Sporobolus heterolepsis) ist ein Gras, das sogar duftet. Seine Heimat liegt in Amerika. Es bildet dichte kleine Horste, aus denen im Spätsommer 60 Zentimeter hohe Halme mit kleinen silbrigen Rispen wachsen. Das Tautropfengras mag trockene, sonnige Standorte, kommt aber auch mit Halbschatten klar. Die Auslese 'Cloud Nine' präsentiert sich mit rötlichen Halmen, die sich im Herbst ockergelb verfärben.



Als Mexikanisches Federgras wird Stipa tenuissima in Deutschland bezeichnet. Trocken und sonnig möchte es stehen, wird bis zu 50 Zentimeter hoch. Es ist ein Gras, was nach der Pflanzung frisch grün aussieht, sich im Jahreslauf zu einem hellen Beige verfärbt und sich gern versamt.