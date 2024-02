Garten und Balkon richtig bepflanzen: So gibt's viele Blüten

Was heißt "zwischen Frühling und Vorsommer" zu pflanzen?

Viele Zwiebelblumen schwächeln schon, für viele Sommerblumen ist es noch zu früh. Pflanzenexperte Elmar Mai zeigt, wie man den Garten auch in dieser Zwischenzeit zum Blühen bringt. 13.04.2023 | 8:23 min

Was ist jetzt schön und in Blüte?

Womit kann ich die Polsterstauden kombinieren?

Pflegeleichtes Grün ist für Insekten oft lebensfeindlich. Mit einer bewussten Auswahl für die richtigen Pflanzen, kann aber schnell eine Oase für etliche kleine Tiere entstehen. 12.02.2019 | 2:16 min

Kann man jetzt Sommerblumen schon pflanzen?

Ein Dschungel im eigenen Wohnzimmer - exotische Zimmerpflanzen sind aktuell gefragt. Nachhaltig sind diese Gewächse aus dem globalen Süden allerdings selten. 12.07.2022 | 2:05 min

Welche Alternativen werden empfohlen?

Gartenfreunde mit Lieblingsfarben können ihre Vorliebe ohne Probleme umsetzen, denn Polterstauden gibt es in blau, gelb, rot oder weiß. Entsprechend kombiniert lässt sich mit anderen Pflanzen in der gleichen Farbe ein harmonisches Bild gestalten.

Müssen es immer blühende Pflanzen sein?

Blattschmuckstauden sind keine Lückenbüßer, sondern neutrale Ergänzungen zu den bunten Farben, weil sie so die Farben viel besser zur Geltung bringen. Von vielen Blattschmuckstauden gibt es mittlerweile viele Sorten in ausdruckstarken Laubfarben, sei es in leuchtend frischen Grüntönen oder mit kontrastreichen dunklen Blättern in bordeaux oder rot, aber auch in schreienden Tönen in orange oder gelb.