Grüner Rasen leicht gemacht - so geht's auch im Sommer

Elmar Mai gibt Tipps rund ums richtige Mähen, Wässern, Düngen und Vertikutieren.

Für einen gesunden grünen Rasen im Garten kommt es vor allem auf zwei Dinge an: richtig mähen und wässern. Dünger, die unterstützende "Belüftung" der Wurzeln und Vertikutieren können aber zusätzlich helfen.

Darauf kommt es beim Mähen an

Ständiges Mähen kann lästig sein, ist für eine reine Rasenpracht ohne störendes Moos und Unkraut aber enorm wichtig. Die Halme sollten nicht mehr als ein Drittel herauswachsen, bevor sie zurückgeschnitten werden. Wachsen sie zu lang, bilden sie am unteren Rand unschöne braune Stellen.

Mäht man stattdessen ein- bis zweimal in der Woche, erneuert sich der Rasen ständig von unten neu und Nebenknospen werden aktiviert. Diese machen den Rasenwuchs dichter. Aber Achtung: Zu kurz sollte die Grünfläche auch nicht gemäht werden. Die Länge eines Streichholzes ist ideal, damit die Halme einen optimalen Stoffwechsel betreiben können.

Den Rasen richtig wässern

Gerade in den heißen Sommermonaten haben die Rasenpflanzen mit Trockenheit zu kämpfen. Damit es sich lohnt, ist nachts oder in den frühen Morgenstunden zwischen 4 und 6 Uhr die beste Zeit zum Wässern. Tagsüber verdunstet zu viel Wasser, bevor es die Wurzeln überhaupt erreichen kann. Außerdem sollte nicht in einem Guss gewässert werden.