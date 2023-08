Obwohl es in den vergangenen zwei Wochen viel geregnet hat, sind die Böden diesen Sommer an vielen Orten im Vergleich zu früheren Jahren trocken. In Süddeutschland, an der Ostseeküste und in weiten Teilen im Osten des Landes stellt der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung fest, dass es im 30-Tage-Mittel teilweise so trocken ist wie nie zuvor.