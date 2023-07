Ist eine der 16 Quadratkilometer großen Flächen als "außergewöhnlich dürr" eingestuft, so bedeutet das: Hier war es zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen 65 Jahren noch nie oder nur in zwei Prozent der Fälle so trocken wie jetzt. Anders gesagt: So eine Dürre trat zwischen 1951 und 2015 noch nie oder nur einmal auf.