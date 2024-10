Gartenarbeit im Herbst: Jetzt fürs Frühjahr planen

In Wintermonaten herrscht nur scheinbar Ruhe: Im Pflanzeninneren werden in dieser Zeit Blütenanlagen gebildet oder Pflanzenteile reifen aus. Viele Pflanzen brauchen die Kälte. Ausgenommen sind immergrüne oder frostempfindliche Arten, die pflanzen Sie besser im zeitigen Frühjahr. Auch Nutzpflanzen können immer noch ausgesät werden. Unter einem Winterschutz können Sie dann Sorten wie Feldsalat oder Spinat schon ab Jahresende ernten. Unter Blumen, Gehölzen und Gemüsesorten gibt es sogenannte Frostkeimer, die nur nach einer kalten Periode keimen. Auch sie müssen schon im Herbst in die Erde.