Apfelsaft im Öko-Test: Kein ungetrübter Genuss

Laut Schätzungen des Statistischen Bundesamts haben deutsche Obstbaubetriebe 2024 eine weit unterdurchschnittliche Ernte eingefahren. Bei Streuobst falle laut der Prognose des Verbands der deutschen Fruchtsaft-Industrie (VdF) die Ernte allenfalls durchschnittlich aus. Es gebe jedoch regionale Unterschiede, so Öko-Test. So sollen in Thüringen und Sachsen die Ausfälle bis zu 60 Prozent betragen und auch in Nordrhein-Westfalen werde eine um die Hälfte schlechtere Ernte im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Aus den Anbaugebieten am Bodensee sowie im niedersächsischen Alten Land werden voraussichtlich gut drei Viertel der deutschen Äpfel kommen.



Fraglich sei, so Öko-Test weiter, ob die Menge zur Deckung des Bedarfs ausreiche. Hinzu komme, dass auch Importe die Verluste wohl nur schwer ausgleichen können, da europaweit die Erne schlechter als in den Vorjahren ausfalle.