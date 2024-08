Kaffeepads im Öko-Test: Welche Kaffeepads sind die besten?

Mit Blick auf im Pad vorhandene Schadstoffe falle das Urteil nicht so positiv aus, so Öko-Test. Bei auffallend vielen Produkten kam es wegen gesundheitsschädlicher Verbindungen, die bei der Röstung der Bohnen entstehen, zu Notenabzügen. Gefunden wurde unter anderem Acrylamid, was laut Öko-Test ein bekanntes Problem bei Kaffee darstelle. In Tierversuchen erwies sich Acrylamid als krebserregend und gelte daher als erbgutschädigend. Knapp drei Viertel der Pads schöpften den EU-Richtwert für Röstkaffee zu mehr als der Hälfte aus. Die Laudatio Kaffee Pads Caffè Crema von Rossmann - Gesamtnote "ungenügend" - reißen den Richtwert sogar. Gerade einmal in vier Test-Produkten waren die Werte so gering, dass sie von Öko-Test als "Spur" eingeordnet werden konnten.