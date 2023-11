Äpfel - warum sie so beliebt sind und den Doktor fern halten

Der Herbst ist Erntezeit und auch Pflanzzeit für Obstgehölze. Garten-Expertin Anja Koenzen hat jede Menge Tipps. 21.09.2023 | 9:07 min

1. Äpfel können Krankheitsrisiken reduzieren

2. Rote Äpfel sind tendenziell gesünder als grüne

"Rote Äpfel besitzen oft mehr Vitamin C als grüne", sagt Ernährungswissenschaftlerin Kaufmann. So habe der Braeburn bis zu dreimal mehr Vitamin C als der grüne Granny Smith. Auch steckten in roter Schale meist mehr Antioxidantien als in grüner.