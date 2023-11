Essen im Freien: Tipps und Rezepte fürs Picknick

Tipps für das perfekte Picknick 04.08.2023 | 7:05 min

Ein Tag im Freibad oder ein Ausflug kann ganz schön ins Geld gehen. Vor allem, wenn man sich am Kiosk oder in der Gaststätte verpflegt. Sich Essen von zu Hause mitzubringen, ist nicht nur eine schöne, sondern auch eine günstigere und meist gesündere Alternative.

Richtig vorbereiten: Gesunde Salate und Bowls

Besser nicht mitnehmen: Alles mit rohen Eiern

Richtig transportieren: Was sich als Transportbox eignet

Auch Muffin-Papierförmchen eignen sich gut für den Transport. In Lunchboxen gestellt, trennen sie z.B. auch einzelne Komponenten. Auch Brotdosen mit vorgefertigter Einteilung sind ideal. Sehr praktisch sind Schraubverschlussgläser. In ihnen lassen sich zum Beispiel Salate und Dressings auslaufsicher transportieren oder auch Gemüsesticks mit Dips.

Brote am besten in Butterbrotpapier fest einwickeln und mit einem Bindfaden zubinden. Das sieht nicht nur hübsch aus. Vor Ort kann man es in der Mitte einfach durchschneiden, also das Pausenbrot praktisch "aus der Tüte" essen.

Richtig kühlen: Wichtig gegen Keime und Bakterien

Was Bäuerlein empfiehlt: "Leicht verderbliche Lebensmittel während des Picknicks in der Kühltasche aufbewahren, bis sie verzehrt werden". Und längeres Stehenlassen von Lebensmitteln in warmen Umgebungen sollte vermieden werden. "Also auch daran denken, dass es wichtig ist, Lebensmittelreste nach dem Essen wieder in die Kühlbox zu legen."