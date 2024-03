Verkehr über Ostern: Worauf Reisende achten sollten

So wie für Bahnreisende, gibt es nun auch ein Aufatmen für Flugreisende. Der Tarifkonflikt zwischen Bodenpersonal und Lufthansa konnte beigelegt werden, wodurch an Flughäfen in Deutschland keine Streiks zu Ostern befürchtet werden müssen. Verdi und Lufthansa haben dazu am Mittwochabend nach der Schlichtung in Frankfurt eine Einigung verkündet.