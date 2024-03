Ostern - das höchste Fest der Christenheit

Ostern - das älteste Fest der Christenheit |

Ostern ist das höchste und das älteste Fest der Christenheit. Die Gläubigen feiern die Auferstehung ihres Religionsgründers Jesus gemäß biblischer Überlieferung. Der Gottessohn soll am dritten Tag nach seiner Hinrichtung am Kreuz von den Toten auferstanden sein. Das markiert aus christlicher Sicht den Sieg des Lebens über den Tod. Theologisch und politisch ist Ostern mit dem Thema Frieden verknüpft. Mit dem Fest verbinden viele Menschen auch den Frühlingsbeginn. Ostern wird weltweit mit verschiedenen Volksbräuchen gefeiert. In Deutschland zählen vor allem die Ostereier und der Osterhase dazu.