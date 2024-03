Osterrezepte und Oster-Deko: Die besten Ideen zum Fest

Bevor ausgiebig gespeist wird, steht im Christentum mindestens ein Tag der Abstinenz an: Der Tradition nach begnügen sich gläubige Christen am Karfreitag mit einer einmaligen Sättigung und zwei kleinen Stärkungen. Oftmals steht hier der Verzicht auf Fleisch im Vordergrund. Wie wäre es also mit einem frisch gegrillten Fisch von Mario Kotaska? Der TV-Koch wirft eine Forelle mit Gemüsefüllung auf den Grill und serviert dazu Kartoffelsalat.