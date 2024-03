Osterdeko basteln: Dekoration für Ostern zum Selbermachen

Ganz einfach: Im Frühling hoppeln viele Hasen über die Felder. Und so kam es wohl, dass die Häschen als Eierbringer in die Geschichte eingingen. Wie sonst sollen die Huhnprodukte aus den Gehegen ins Haus oder auf die Wiesen kommen?



Mancherorts war es lange nicht der Hase, sondern der Storch, der die Eier gebracht hat. "Wir haben auch Gegenden, in denen der Fuchs früher die Eier gebracht hat oder der Kuckuck", sagt Stückrad über Thüringen. Ausschlaggebend für den Hasen als Symbol für Ostern sei die Postkarten- und Schokoladenindustrie gewesen.