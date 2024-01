Eier aus Käfighaltung: Versteckt in Ihren Lebensmitteln?

Viele Hühner, Sauen und Kaninchen leben EU-weit im Käfig. Eine Bürgerinitiative forderte ein Käfigverbot - und die EU-Kommission wollte handeln. Jetzt stockt das Vorhaben. Warum? 29.01.2024 | 7:23 min

Für Schweinefleisch gibt es jetzt noch ein Tierhaltungskennzeichen - diesmal vom Staat. Bringt das was? Wir zeigen, was sich hinter den Stufen verbirgt.

Kennzeichnung der Haltungsform für Eier bei Fertigprodukten nur freiwillig

Lebensmittel für Kinder enthalten oft zu viel Zucker, Fett und Salz. Die Industrie hatte sich verpflichtet, diese Zutaten zu reduzieren, passiert ist teilweise das Gegenteil. 04.07.2023 | 1:33 min

EU hat Tierwohlpaket verschoben

Um daran etwas zu ändern, haben per Bürgerinitiative 2019 gut 1,4 Millionen Menschen die EU-Kommission aufgefordert: Käfighaltung sollte für solche Nutztiere in der gesamten EU verboten werden. Die Kommission hatte daraufhin versprochen, bis Ende 2023 einen Vorschlag dafür vorzulegen - als Teil eines ganzen Tierwohlpakets.

Drei Tipps, um Eier aus Käfighaltung zu vermeiden

Eine Regulierung, die Käfighaltung eindämmt, wird es in dieser Gemengelage also vorerst noch nicht geben. Wir haben deshalb drei Tipps, wie Sie Käfigprodukte selbst vermeiden können:

1. Auf Kennzeichnungen achten

2. Bio kaufen

Wer es sich leisten kann und will, kann auf Bioprodukte zurückgreifen. "Hier muss die EU-Öko-Verordnung eingehalten werden, deshalb dürfen per se keine Eier aus Käfighaltung darin stecken", so Christiane Kunzel. Auch Sauen, deren Ferkel zu Bio-Fertigprodukten verarbeitet werden, dürfen in der Bio-Branche nicht im klassischen Kastenstand gehalten werden.