Bürgerrat Ernährung empfiehlt neun Maßnahmen - die Übersicht

Kostenfreies Mittagessen für alle Kinder: Das steht an erster Stelle von Empfehlungen eines Bürgerrats des Bundestags zur Ernährung . Insgesamt wurden neun Vorschläge priorisiert. Sie wurden am Sonntag in Anwesenheit von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas im Bundestag in Berlin vorgestellt.