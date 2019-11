Brauner Zucker hat seine Farbe, weil er weniger stark verarbeitet wurde als weißer Zucker. Beim braunen Zucker ist zusätzlich zum eigentlichen Zucker noch etwas anderes mit dabei, nämlich "Melasse". Das ist ein zäher, dunkelbrauner Zuckersirup, der in der Zuckerrohr-Pflanze und der Zuckerrübe steckt. Beim braunen Zucker wurde dieser Sirup nicht herausgefiltert. Der Vorgang, bei dem das gemacht wird, heißt "Raffinieren". Deshalb steht auf Päckchen mit braunem Zucker meist "unraffinierter Zucker". Das heißt, dass die Melasse noch im Zucker steckt. Brauner Zucker bekommt dadurch einen besonderen Eigengeschmack, der an Karamell erinnert. Oft wird er deshalb auch Rohzucker genannt, weil er in einem natürlicheren Zustand ist.

Bildquelle: imago