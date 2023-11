Was eine Zuckersteuer bringen könnte

Gezuckerte Getränke erhöhen das Risiko für Übergewicht und Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Beschwerden. Einige Länder haben deswegen Steuern oder Abgaben auf Softdrinks eingeführt, um den Zuckergehalt oder den Konsum der Getränke zu senken. In Deutschland gibt es bislang lediglich eine Selbstverpflichtung der Getränkeindustrie, den Zuckergehalt in Softdrinks zu reduzieren.

Einer heute vorgestellten Studie zufolge könnte eine solche Reduzierung jede Menge Geld einsparen: Bis zu 16 Milliarden Euro könnte Deutschland in den nächsten 20 Jahren sparen, wenn auf Erfrischungsgetränke eine Zuckersteuer eingeführt würde, bilanziert das Forschungsteam von der Technischen Universität München und der britischen Universität Liverpool.

Wie soll so eine Zuckersteuer funktionieren?

Wenn die Abgabe unabhängig vom Zuckergehalt fällig wird, führe dies internationalen Studien zufolge vor allem zu einer verringerten Nachfrage nach Softdrinks. Der Zuckerkonsum würde so pro Tag und Person um ein Gramm sinken - in der Gruppe der Männer zwischen 30 und 49 Jahren wären es den Abschätzungen zufolge sogar knapp drei Gramm pro Tag.

Richtet sich die Steuer hingegen nach der Zuckermenge, würden zudem die Rezepturen der Getränke verändert. In Großbritannien etwa, haben Hersteller bis zu 30 Prozent weniger Zucker in ihren Rezepturen gehabt, nachdem eine gestaffelte Hersteller-Abgabe eingeführt wurde. In Deutschland könnte damit der Pro-Kopf-Konsum um täglich 2,3 Gramm reduziert werden, bei den 30- bis 49-jährigen Männern gar um 6,1 Gramm.