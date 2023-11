Tag der gesunden Ernährung: Mehr Gemüse für gutes Gewissen

Der Tag der gesunden Ernährung wurde 1998 vom Verband für Ernährung und Diätetik (VFED) ins Leben gerufen und findet jährlich am 7. März in Deutschland und den deutschsprachigen Nachbarländern statt. Jedes Jahr steht ein anderer Aspekt im Vordergrund. Dazu gibt es an diesem Tag bundesweit mehr als 2.000 Aktionen in vielen öffentlichen Einrichtungen. Ziel ist es, den Menschen das Thema "Gesunde Ernährung" näher zu bringen.