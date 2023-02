Beim Thema Ernährung geht es häufig um unseren Körper, die richtigen Nährstoffe und was in welcher Menge gesund ist. Doch was wir essen, hat auch eine politische und kulturelle Dimension. Das zeigt sich aktuell bei der Diskussion um einen Pflegeheimbetreiber in Baden-Württemberg. Ab sofort gibt es mittwochs in all seinen Pflegeeinrichtungen ausschließlich vegetarische Gerichte. Patientenschützer sind empört und finden, es sei eine Unverschämtheit, über die Köpfe der Bewohnerinnen und Bewohner hinweg zu entscheiden.