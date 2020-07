Streit ums Fleisch

Es gibt einen Streit in unserer Gesellschaft über den Umgang mit dem Nahrungsmittel Fleisch: einerseits wegen der Situation der Schlachttiere; andererseits wegen der Arbeitsbedingungen der Menschen in den Schlachthöfen. Verstärkt wurde der Konflikt durch die Corona-Krise, die alle entsprechenden Problemfelder offenlegt und verschärft. Letztendlich scheint vieles zwischen Tierhaltung und Zubereitung am heimischen Herd vor allem eine Preisfrage zu sein.