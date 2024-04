Statistik: Fasten und gute Vorsätze lassen Konsum schrumpfen

Die christliche Fastenzeit wirkt sich an den Kassen von Deutschlands Supermärkten aus. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, haben die Verbraucher und Verbraucherinnen in der gerade abgelaufenen Fastenzeit von Aschermittwoch bis Karsamstag deutlich weniger Fleisch , Alkohol und Süßigkeiten gekauft als sonst.