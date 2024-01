Trend Dry January: Alkoholfrei ins neue Jahr

Dry January auch in Deutschland

Sparen, weniger Rauchen, Abnehmen - das sind einige der altbekannten Neujahrsvorsätze. Doch wie können wir diese auch wirklich umsetzen? Wir zeigen, wie unsere Vorsätze 2024 gelingen. 29.12.2023 | 2:41 min

Wie der Neujahrsvorsatz die Gesundheit fördert

Das bringt Alkoholfasten

Alkoholkonsum beeinflusst auch das Schlafverhalten. Die Nacht besteht normalerweise aus vier verschiedenen Schlafphasen. Wer alkoholisiert ins Bett geht, überspringt die ersten beiden Phasen und fällt direkt in den Tiefschlaf. Man schläft zwar besser ein, aber das Durchschlafen wird erschwert , weil der Körper den Alkohol abbauen muss. Die Traumphase ist dagegen unruhig und verkürzt. Man wacht öfter auf und schwitzt stärker. Dadurch fühlt man sich am nächsten Morgen gerädert und müde. Wer auf Alkohol verzichtet, hat einen erholsameren Schlaf

"Um es mit Herbert Grönemeyer zu sagen: Alkohol ist ja erstmal ein Sanitäter in der Not", erläutert Bevölkerungsmediziner Johannes Nießen. "Aber es heißt dann auch weiter, Alkohol ist auch das Schiff, mit dem man untergeht." Am Anfang fühle man sich noch gut, aber langfristig sei man niedergeschlagen, nahezu depressiv und nicht mehr leistungsfähig, erklärt Johannes Nießen.

Vier Wochen ohne Alkohol können lang sein

Riskanter Alkoholkonsum

In Deutschland sind schätzungsweise 1,6 Millionen Menschen an Alkoholsucht erkrankt. Viele Betroffene merken das erst, wenn es schon zu spät ist. Was dann zu tun ist.

Wann von riskantem Alkoholkonsum gesprochen wird

Rund neun Millionen Menschen in Deutschland haben einen riskanten Alkoholkonsum. Trinken Frauen mehr als ein kleines Glas Wein am Tag und Männer mehr als zwei, spricht man bereits von einer riskanten Alkoholtrinkmenge. Den Mythos, ein Glas Rotwein am Tag sei gut fürs Herz, haben aktuelle Studien längst widerlegt. Der Alkoholkonsum ist außerdem nachweislich riskant, wenn nicht mindestes zwei bis drei alkoholfreie Tage in der Woche eingehalten werden.