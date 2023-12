Das Besondere an Tee aus Teeblättern und anderen Teesorten

Die Auswahl ist groß, das Getränk beliebt: Rund 68 Liter Tee wurden im Jahr 2022 in Deutschland laut dem Tee-Report des Deutschen Tee und Kräutertee Verbandes pro Kopf getrunken. Besonders zur kalten Jahreszeit ist eine heiße Tasse Tee bei Kerzenschein oder zu Lebkuchen verlockend. Dabei ist der Name "Tee" aber nicht immer ganz zutreffend.

Tee ist eines der beliebtesten Getränke Deutschlands - trotz des schlechten Produktionsrufs. Pionier*innen in aller Welt bauen Tee für Menschen an, die mit gutem Gewissen aufbrühen wollen. 30.10.2021 | 30:10 min

Entscheidende Zutat: Teeblätter

Worin unterscheiden sich die verschiedenen Tee-Sorten?

Bei der Herstellung von Schwarzem Tee werden die Teeblätter nicht nur getrocknet, sondern auch fermentiert. Das bedeutet, dass die Teeblätter mit dem Sauerstoff in der Luft reagieren und so ihr typisches Aroma entwickeln. Deswegen wird die Tee-Fermentation auch Oxidation genannt. Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze sind beim Tee - im Gegensatz zum fermentierten Sauerkraut zum Beispiel - nämlich keine im Spiel. Der aufgebrühte Tee schmeckt dann besonders intensiv und würzig.

Tee gehört auch in der Türkei zum täglichen Ritual und ist neben Raki das Volksgetränk Nummer eins. Hauptanbaugebiet ist die Schwarzmeerregion im Nordosten der Türkei. 13.10.2023 | 4:04 min

Was ist der Unterschied zwischen Teein und Koffein?

Während der belebende Effekt bei Kaffee deutlich schneller einsetzt, aber auch früher abflacht, sorgen die im Tee enthaltenen Gerbstoffe dafür, dass das Koffein schlechter in den Blutkreislauf aufgenommen wird. Die belebende Wirkung setzt dadurch später ein, hält aber länger an. Die Aminosäure L-Theanin, die vor allem in Grünem Tee enthalten ist, sorgt außerdem für eine beruhigende Wirkung. So kann der Effekt des Koffeins abgemildert werden.