Fettleber: Welche Ernährung bei nichtalkoholischer Fettleber?

Vorsicht ist bei versteckten Dickmachern in vielen Fertigprodukten geboten. Auch Softdrinks und Säfte sind schlecht für die Lebergesundheit, denn sie enthalten viel Zucker, den die Leber in Fett umwandelt und einlagert. Täglich sollte man bis zu zwei Portionen Obst essen, weil die Ballaststoffe und Vitamine gut für den Körper sind. Aber auch nicht mehr, denn insbesondere den Fruchtzucker (Fruktose) kann die Leber dann nicht mehr verstoffwechseln. Und gerade in Säften oder Smoothies steckt meistens zu viel Obst.