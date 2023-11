Übergewicht steigert Krebsrisiko:Experten fordern Prävention

Krebs kann durch Übergewicht häufiger auftreten

Dabei gingen fast sieben Prozent der Krebsneuerkrankungen in Deutschland auf das Konto von Übergewicht, insbesondere von Fettleibigkeit. DKFZ-Chef Michael Baumann betont anlässlich der fünften Nationalen Krebspräventionswoche vom 25. bis 29. September:

Das bedeutet, dass jedes Jahr etwa 30.000 Menschen in Deutschland bedingt durch ihr Übergewicht an Krebs erkranken. Das sind 30.000 vermeidbare Krebsfälle.

Brustkrebs nach den Wechseljahren und Darmkrebs treten demnach bei fettleibigen Menschen erheblich häufiger auf als bei Normalgewichtigen. Bei Gebärmutter- und Nierenkrebs oder bei Karzinomen der Speiseröhre sei sogar fast die Hälfte aller Fälle durch Adipositas, also Fettleibigkeit, bedingt.

Kampagne: "Weniger Übergewicht, weniger Krebsrisiko"

Gesunde Ernährung gegen Darmkrebs. 09.03.2023 | 7:57 min

Deutsche Krebshilfe: Prävention im Kindesalter beginnen

Aus Sicht der Deutschen Krebshilfe ist es nicht leicht, sich in einer Welt voller Verführung durch hochkalorische Lebensmittel ausgewogen zu ernähren. Deren Chef Gerd Nettekoven unterstrich:

Deutschland liegt bei Krebs-Vorsorge zurück 22.09.2023 | 1:36 min

Werbung für ungesunde Lebensmittel verbieten

Deshalb müsse an Kinder gerichtete Werbung für übergewichtsfördernde Lebensmittel verboten werden, wie es die Ampelkoalition bereits angekündigt habe. Denkbar sei auch eine "gesunde Mehrwertsteuer": Die Abgaben für stark zucker-, fett- und salzhaltige Nahrungsmittel müssten erhöht, für Obst und Gemüse hingegen gestrichen werden.

Auch verbraucherfreundliche Nährwertkennzeichnungen sowie ausgewogene Ernährungsangebote an Schulen seien hilfreich.

Krankenkassen sparen bei Vorsorgeuntersuchung. 22.09.2023 | 1:35 min

Deutschland hinkt nach Einschätzung der Experten in Sachen Prävention hinter anderen europäischen Ländern her.

So besteuerten England und Frankreich stark gezuckerte Limonaden, Portugal verbiete an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel. "In Deutschland haben wir dringenden Handlungsbedarf", resümierte Michael Ghadimi, Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft.